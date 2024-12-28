Выбросы мазута обнаружены в пяти районах Крыма

Загрязнение нефтепродуктами с затонувших танкеров выявлено в пяти районах Крыма. Мазут обнаружен в Евпатории, Керчи, Саках и других локациях на побережье.

В Крыму расширилась площадь береговой линии, загрязненной мазутом, следует из сообщения ГУ МЧС РФ по региону.

"Сегодня при мониторинге прибрежной зоны было выявлено 15 фактов обнаружения нефтепродуктов в 5 муниципальных образованиях общей протяженностью 25 км. Это: ГО Керчь – 3 участка, ГО Евпатория – 4 участка, ГО Саки – 1 участок, Сакский район – 5 участков, Черноморский район – 2 участка"

– пресс-служба

Таким образом, нефтепродукты добрались до самого западного района полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил о том, что площадь загрязнения мазутом побережья может увеличиться.