Вестник Кавказа

Qazaq Air выполняет новые авиарейсы в Туркестан

Qazaq Air выполняет новые авиарейсы в Туркестан
© Фото: пресс-служба Qazaq Air
В Казахстане появились новые авиарейсы в Туркестан авиакомпании-лоукостера Qazaq Air – они начали выполняться с января, и теперь в один из древнейших городов на юге страны, недалеко от Сырдарьи, можно будет слетать даже из Караганды.

Казахстанский лоукостер – авиакомпания Qazaq Air - с января 2025 года начала субсидируемые авиарейсы в Туркестан, сообщила пресс-служба Минтранспорта страны.

С 4 января самолеты авиакомпании уже начала выполнять два субсидируемых авиарейса в Туркестан из Костаная, а с 13 января авиалайнеры компании отправятся в Туркестан из Астаны и Караганды, передает Sputnik Казахстан,

Из Костаная в Туркестан самолеты уже летают два раза в неделю - по понедельникам и субботам, и стоит перелет в одну сторону всего 31 тыс тенге (примерно $60).

Из Караганды в Туркестан рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю - по понедельникам и средам, стоимость перелета в одну сторону - 20 тыс тенге (примерно $29).

Перелет из Астаны в Туркестан в те же дни будет стоить от 17 тыс тенге (примерно $33), рассказали в компании.

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