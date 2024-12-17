В Ереван прилетел секретарь Верховного совета нацбезопасности Ирана

Минувшей ночью в столицу Армении прибыл секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан: ожидается, что сегодня он проведет переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Накануне вечером самолет секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана приземлился в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, сообщается на официальной странице ведомства в одной из соцсетей.

Высокого гостя у трапа самолета встречал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает Sputnik Армения.

Перед визитом в Ереван Ахмадиан находился в Баку, где провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ожидается, что сегодня Ахмадиан проведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.