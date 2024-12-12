Президент Азербайджана принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Сегодня в Баку с визитом прибыл секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбар Ахмадиан, его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан сегодня, 8 января, прилетел в Баку во главе делегации ИРИ, пишет иранское информационное агентство IRNA.
Высокопоставленного иранского чиновника и членов делегации сегодня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере политики и безопасности, сообщает официальный сайт главы государства.
Ожидается, что после визита в Баку секретарь Высшего совета нацбезопасности полетит в Ереван, где проведет переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном.