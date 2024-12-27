Вестник Кавказа

Побережье Крыма очистили от мазута

Побережье Крыма очистили от мазута
Спасатели в Крыму завершили очистку пляжей от загрязненного мазутом грунта – всего с черноморского побережья более 700 человек и 100 спецмашин вывезли более 265 т песка и очистили 85 км пляжей полуострова.

В Крыму завершена очистка прибрежных территорий, от мазута очищено 84,47 км береговой линии, сообщило сегодня в своем официальном Telegram-канале МЧС России.

"В Саках и Сакском районе очистили более 7 км берега, в Ленинском районе - свыше 2 км, в Феодосии - около 1,4 км, в Судаке - порядка 1,5 км, в Евпатории - 3 км. На месте работали более 700 человек и 100 единиц техники. Для мониторинга с воздуха было задействовано воздушное судно"

- МЧС России

С начала работ было обнаружено 50 мест разлива нефтепродуктов, спасатели обследовали 3 669 км береговой линии, добавили в ведомстве.

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