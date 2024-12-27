Вестник Кавказа

Новый год в Сочи провели почти 500 тыс туристов

Новый год в Сочи провели почти 500 тыс туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новогодние праздники были особенно насыщенными в Сочи: город посетили свыше 490 тыс туристов. Горы пользовались особой популярностью у однодневных путешественников.

За новогодние каникулы Сочи умудрился принять свыше 490 тыс туристов. Статистика включает и туристов, остановившихся в городе на один день, рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

«За новогодние и рождественские праздники Сочи принял 496 тысяч туристов, включая однодневных. И каждый третий гость посетил горный кластер. Популярности нашего курорта среди любителей активного отдыха на горнолыжных склонах способствовала снежная погода, и солнечная - на побережье»

- Андрей Прошунин

Он отметил слаженную работу зимнего оперштаба, который обеспечил безопасное и увлекательное пребывание туристов в Сочи.

Большее число путешественников зафиксировали с 31 декабря по 5 января. Особой популярностью пользовались 4 и 5-звездочные отели и санатории. Горы Сочи в качестве места отдыха выбрали свыше 175 тыс человек, преимущественно они останавливались там на один день.

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