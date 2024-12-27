Вестник Кавказа

FlyDubai еще две недели не будет летать в Сочи и Минводы

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Эмиратская авиакомпания flyDubai приняла решение пока не возобновлять полеты в российские города Сочи и Минеральные Воды. На этот раз приостановка полетов останется в силе до 22 января.

Лоукостер из ОАЭ flyDubai не будет выполнять рейсы в Сочи и Минводы еще в течение почти двух недель, сообщает АТОР со ссылкой на представителя перевозчика.

По его данным, самолеты flyDubai не будут летать по этим направлениям до 22 января включительно.

Представитель flyDubai рассказал также, почему было решено продлить ограничения на полеты. Он уточнили, что это было сделано исходя из операционных соображений.

Пассажирам, которые должны были лететь отмененными рейсами, перевозчик советует проконсультироваться с контактным центром авиакомпании или турагентством, через которое покупался тур, – возможен вариант повторного бронирования либо возвращения денег, уплаченных за билеты.

Стоит отметить, что рейсы в Сочи flyDubai не совершает с 27 декабря, рейсы в Минводы прекратились на день позже. По последней информации, авиакомпания продлевала приостановку рейсов до восьмого и девятого января соответственно.

Туроператоры, уточнили в АТОР, решают проблему, отправляя своих туристов самолетами из других городов.

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