Вестник Кавказа

Пенсионерка попала под колеса машины в Кисловодске

Пенсионерка попала под колеса машины в Кисловодске
© Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья
Мужчина сбил пожилую женщину на переходе в Кисловодске. Пенсионерку доставили в больницу с травмами. За рулем находился человек с 24-летним водительским стажем.

Пожилая жительница Кисловодска попала под колеса автомобиля ВАЗ-2110, сообщает пресс-служба ставропольской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент случился вечером 8 января. В настоящее время пенсионерка с различными повреждениями находится в больнице.

Отмечается, что за рулем автомобиля находился 44-летний мужчина из соседнего региона с 24-летним водительским стажем.

Стоит добавить, что водитель легковушки находился в трезвом состоянии.

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