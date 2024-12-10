Вестник Кавказа

США введут новые антироссийские ограничения – СМИ

США введут новые антироссийские ограничения – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Белый дом намерен ввести новые санкции против России на этой неделе. Президент США также установит ограничения и против предприятий из Китая.

Американский президент Джо Байден намерен ввести новые антироссийские ограничения на этой неделе, пишет издание Reuters со ссылкой на источники.

Газета передает, что точной информации по мерам Вашингтона против российской экономики нет, однако возможны рестрикции против компаний из Китая, которые поддерживают Москву.

Подчеркивается, что в настоящее время помощники Байдена уведомляют о предпринятых шагах помощников избранного президента Дональда Трампа, который вступит на пост 20 января.

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