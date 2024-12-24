Вестник Кавказа

Начать полеты в Сирию готовятся в Турции

Начать полеты в Сирию готовятся в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции собираются запустить рейс в столицу Сирии. Данную информацию подтвердили в Минтранса республики.

В ближайшие дни Турция намерена совершить рейс в Дамаск. Такое заявление сделал 9 января глава Минтранса Турции.

"Планируем совершить рейс из Турции в ближайшие дни... Когда будет налажено сообщение между Дамаском и Стамбулом, мы решим насущную проблему. Продолжаем работать над данным вопросом"

– Абдулкадир Уралоглу

Глава ведомства поведал в интервью NTV, что регулярные полеты из Стамбула в Дамаск и в обратном направлении станут возможны после того, как в аэропорту начнет работать радарная система. По его словам, на это понадобится максимум 3-4 месяца.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вооруженные силы Турции готовы к военной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции готовы к военной операции в Сирии

Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Турция поможет Сирии в борьбе с энергодефицитом

Турция поможет Сирии в борьбе с энергодефицитом

Турция расширит морские владения

Турция расширит морские владения

6 невероятных открытий, сделанных в результате стихийных бедствий

6 невероятных открытий, сделанных в результате стихийных бедствий

Турецкое консульство заработает в сирийском Алеппо

Турецкое консульство заработает в сирийском Алеппо

Турция хочет подписать соглашение о демаркации морских границ с Сирией

Турция хочет подписать соглашение о демаркации морских границ с Сирией

Турция поможет Сирии восстановить электроснабжение

Турция поможет Сирии восстановить электроснабжение

Свыше 25 тыс сирийских беженцев вернулись из Турции

Свыше 25 тыс сирийских беженцев вернулись из Турции

Эрдоган готовит большой визит в Сирию

Эрдоган готовит большой визит в Сирию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы