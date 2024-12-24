Начать полеты в Сирию готовятся в Турции

В Турции собираются запустить рейс в столицу Сирии. Данную информацию подтвердили в Минтранса республики.
В ближайшие дни Турция намерена совершить рейс в Дамаск. Такое заявление сделал 9 января глава Минтранса Турции.
"Планируем совершить рейс из Турции в ближайшие дни... Когда будет налажено сообщение между Дамаском и Стамбулом, мы решим насущную проблему. Продолжаем работать над данным вопросом"
– Абдулкадир Уралоглу
Глава ведомства поведал в интервью NTV, что регулярные полеты из Стамбула в Дамаск и в обратном направлении станут возможны после того, как в аэропорту начнет работать радарная система. По его словам, на это понадобится максимум 3-4 месяца.