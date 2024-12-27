Вестник Кавказа

Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня сделала громкое заявление. Политик представила свой новый офис, сообщив, что продолжит в нем выполнять функции президента.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок президентства которой завершился 29 декабря, в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили, намерена и дальше выполнять роль президента – для этого она открыла новый офис, который представила сегодня на брифинге в Тбилиси.

"Возможно, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь царит дух и здесь продолжаются функции президента в этой стране, которая сегодня находится в очень глубоком кризисе"

– Зурабишвили

Во дворце Орбелиани находится официальная резиденция грузинских президентов. Именно его Зурабишвили ранее обещала не покидать даже после инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили. Однако 29 декабря 72-летняя политик все же уступила ему резиденцию.

Кроме того, сегодня Зурабишвили рассказала, что намерена принять участие в инаугурации американского президента Дональда Трампа, она назначена на 20 января.

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