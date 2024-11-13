Жителям Киргизии не придется платить налог на транспорт

Автовладельцев в Киргизии избавили от налога на транспорт, заменив его платой в бюджет страны за каждый литр потребленного автотоплива и ГСМ. Будет она чисто символической – 1 сом (1,2 рубля) за литр.

Власти Киргизии объявили налоговую амнистию для автовладельцев и отменили налог на транспортное средство, сообщил в соцсетях президент Киргизии Садыр Жапаров, пишут киргизские СМИ

Как говорится в указе "О мерах по уменьшению налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства и совершенствованию администрирования налогообложения", подписанному главой государства, в соответствии с изменениями в закон "О дорожном фонде" упразднен налог на имущество на транспортное средство, передает Sputnik Казахстан.

"Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. Налоги за указанный период проверяться не будут"

- Садыр Жапаров

Отмена транспортного налога связана с, предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива.

Впрочем, бюджет страны от этого не пострадает - с 1 января 2025 года в Киргизии уже начали взимать с каждого литра горюче-смазочных материалов сбор в 1 сом (1,2 рубля) деньги пойдут на ремонт и обслуживание автодорог.