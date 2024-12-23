Президенты Азербайджана и Турции сегодня провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, главы двух государств обменялись мнениями о развитии отношений между странами и работе по установлению мира в регионе.

Сегодня, 8 января, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонной беседы главы двух братских стран обменялись мнениями о дальнейших двусторонних отношениях а также обсудили глобальные и региональные вопросы.

Как отметил турецкий лидер, сотрудничество Турции и Азербайджана будет и дальше развиваться на основе принципа "Одна нация, два государства". Также Эрдоган отметил, что Турецкая Республика оказывает полную поддержку достижению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа и всегда будет находиться рядом с Азербайджаном, передает Trend.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, также отметил, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

Также лидеры двух стран обменялись мнениями о перспективах развития двухстороннего сотрудничества и затронули вопрос продолжения контактов.