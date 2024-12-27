Вестник Кавказа

Аэропорт Алматы начал работать по фактической погоде

Аэропорт Алматы начал работать по фактической погоде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На крупнейший мегаполис Казахстана город Алматы обрушился мощный снегопад, сопровождающийся туманом – авиавласти воздушной гавани приняли решение работать по фактической погоде, часть вылетов перенесена.

Все службы международного аэропорта Алматы перешли на усиленный режим работы – такое решение было принято из-за ухудшившихся метеоусловий, на город обрушился мощный снегопад, который сопровождается сильным туманом.

"Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций"

- департамент корпоративных коммуникаций аэопорта Алматы

Часть авиарейсов, вылет которых планировался сегодня во второй половине дня, уже перенесена на более позднее время – их пассажиров обеспечили помещениями для отдыха, горячим питанием и напитками, это взяли на себя сами авиакомпании и руководство воздушной гавани, передает "Казинформ".

Наземные службы аэропорта занимаются очисткой взлетно-посадочной полосы и планируют начать отправку авиарейсов, как только это позволит сделать нестабильная погода.

Как долго продлится снегопад, синоптики пока не сообщают.

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