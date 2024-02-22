Вестник Кавказа

Поставки газа в Болгарию временно приостановили в Азербайджане

Поставки газа в Болгарию временно приостановили в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана. Соответствующее уведомление поступило из Баку в начале текущей недели.

Азербайджан временно приостановил поставки газа в Болгарию несколько дней назад. Данную информацию подтвердили в компании "Булгаргаз".

Там отметили, что это связано с техническими причинами.

"Уведомление о временной остановке поступило от азербайджанского поставщика 6 января 2025 года"

– пресс-служба компании

Ожидается, что поставки возобновятся уже в эту субботу, 11 января.

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