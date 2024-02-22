Поставки газа в Болгарию временно приостановили в Азербайджане

В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана. Соответствующее уведомление поступило из Баку в начале текущей недели.
Азербайджан временно приостановил поставки газа в Болгарию несколько дней назад. Данную информацию подтвердили в компании "Булгаргаз".
Там отметили, что это связано с техническими причинами.
"Уведомление о временной остановке поступило от азербайджанского поставщика 6 января 2025 года"
– пресс-служба компании
Ожидается, что поставки возобновятся уже в эту субботу, 11 января.