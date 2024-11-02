Вестник Кавказа

Аварийные работы в Грузии приостановили поставки газа в Армению

Аварийные работы в Грузии приостановили поставки газа в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около полутора часов назад поставки газа из Грузии в Армению были временно приостановлены. Причина – ремонтные работы на газопроводе, который находится на грузинской территории.

В четверг, 26 декабря, Грузия временно приостановила поставки газа в Армению. Об этом рассказали в компании "Газпром Армения".

Подача газа была прервана в 13:00 по местному времени (12:00 мск) из-за ремонтных работ, которые проводятся на 125-м километре газопровода "Газах — Сагурамо".

Ожидается, что поставки газа в Армению возобновятся с 19:00. При этом жители республики не должны ощутить на себе перебои, поскольку все это время снабжение будет обеспечиваться за счет внутренних резервов.

Напомним, трубопровод, на котором проводятся работы, подключен к транзитному магистральному газопроводу "Северный Кавказ – Закавказье".

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