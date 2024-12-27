Грузия нарастит импорт российского газа в 2025 году

В Грузии заявили, что в 2025 году намерены увеличить поставки российского газа. В Сакстате сказали, что в 2024 году импорт газа вырос на 29%.

Грузия намерена в нынешнем году в два раза нарастить поставки российского газа, сообщает пресс-служба Минэкономики страны.

В ведомстве заявили, что потребление газа увеличится до 3,32 млрд кубометров (+2,8%). Там добавили, что порядка 400 млн будет импортировано из России, а остальное – из Азербайджана.

Согласно данным Сакстата, импорт российского газа за 11 месяцев 2024 года по стоимости вырос на 29%, а из Азербайджана – снизился на 22%.