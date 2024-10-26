Подросток разгуливал с игрушечным оружием по Астане

Молодого человека, одетого в камуфляж, задержали на одной из улиц Астаны. В руках у юноши был предмет, напоминающий огнестрельное оружие. Однако оказалось, что тинейджер не мог никому принести вреда.

Появление на улицах Астаны подростка в камуфляжной одежде и с предположительно огнестрельным оружием в руках вызвало переполох в Астане, подробности сообщает полиция Казахстана.

ЧП случилось сегодня. Правоохранители получили сигнал о том, что по улице Мухамедханова идет юноша, одетый в камуфляж, а в руках у него предмет, очень похожий на оружие.

Парень был сразу же задержан. Оказалось, что подозрительный предмет – это макет автомата для страйкбола. Его юноша купил по интернету. Сам тинейджер рассказал, что собирался принять участие в страйкбольной игре и уже пришел в место ее проведения, но ее отменили. Он отправился домой, в этот момент его и задержали.

"В полицию вызваны его законные представители. Проводится проверка"

– Polisia.kz