Вестник Кавказа

Виноградарство пополнило бюджет Дагестана в 2024 году

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Виноградники и винодельни наполнили бюджет Дагестана на 7,7 млрд рублей по итогам 2024 года. В прошедшем году республика также увеличила объемы сбора продукции.

Объемы налогов от виноградников и виноделен выросли в Дагестане по итогам 2024 года, рассказал первый зампредседателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики Малик Вагабов.

Он подчеркнул, что виноградарство – системообразующая отрасль в Дагестане.

«Из собранных 301,5 тыс. тонн винограда урожая переработано 234 тыс. тонн винограда, на 38 тыс. тонн или на 16 % больше объемов переработки прошлого года»

- Малик Вагабов

Благодаря росту производства продукции республиканский бюджет принял свыше 7,7 млрд рублей в виде налогов от отрасли, а также 3 млрд рублей акцизных сборов от создания вина.

Напомним, что в 2025 году виноградники Дагестана получат около 900 млн рублей в качестве поддержки от федерального центра. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан нарастил оборот туристической отрасли в 2024 году

Дагестан нарастил оборот туристической отрасли в 2024 году

Матчи российского первенства по волейболу пройдут в Каспийске

Матчи российского первенства по волейболу пройдут в Каспийске

Турнир АСА пройдет с участием Рамазана Эмеева

Турнир АСА пройдет с участием Рамазана Эмеева

Дагестан нарастит производство черного тмина

Дагестан нарастит производство черного тмина

Виноделы Дагестана получат 900 млн рублей поддержки

Виноделы Дагестана получат 900 млн рублей поддержки

Сколько людей болеют метапневмовирусом в Дагестане?

Сколько людей болеют метапневмовирусом в Дагестане?

Автомобильное движение ограничат в Махачкале и Каспийске

Автомобильное движение ограничат в Махачкале и Каспийске

Снег взял в плен машину с людьми в Дагестане

Снег взял в плен машину с людьми в Дагестане

Сбор дикой хурмы стартовал в Дагестане

Сбор дикой хурмы стартовал в Дагестане

Зимний отдых в Дагестане: что посмотреть, где отдохнуть и стоит ли ехать?

Зимний отдых в Дагестане: что посмотреть, где отдохнуть и стоит ли ехать?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы