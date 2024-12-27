Виноградарство пополнило бюджет Дагестана в 2024 году

Виноградники и винодельни наполнили бюджет Дагестана на 7,7 млрд рублей по итогам 2024 года. В прошедшем году республика также увеличила объемы сбора продукции.

Объемы налогов от виноградников и виноделен выросли в Дагестане по итогам 2024 года, рассказал первый зампредседателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики Малик Вагабов.

Он подчеркнул, что виноградарство – системообразующая отрасль в Дагестане.

«Из собранных 301,5 тыс. тонн винограда урожая переработано 234 тыс. тонн винограда, на 38 тыс. тонн или на 16 % больше объемов переработки прошлого года»

- Малик Вагабов

Благодаря росту производства продукции республиканский бюджет принял свыше 7,7 млрд рублей в виде налогов от отрасли, а также 3 млрд рублей акцизных сборов от создания вина.

Напомним, что в 2025 году виноградники Дагестана получат около 900 млн рублей в качестве поддержки от федерального центра. Это на 30% больше, чем в прошлом году.