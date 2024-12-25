Вестник Кавказа

Обвиняемые в убийстве туриста из России в Грузии арестованы

Обвиняемые в убийстве туриста из России в Грузии арестованы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Грузии удовлетворил ходатайство прокуратуры: обвиняемые в убийстве гражданина РФ в селе Накра арестованы. Россиянин был застрелен при ограблении.

В Грузии суд арестовал двух обвиняемых в убийстве гражданина России в селе Накра, передает телекомпания "Рустави 2".

"Суд применил тюремное заключение в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных… Этим решением судья Зугдидского районного суда Шота Бичия полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры"

– сообщение

Злоумышленники напали на пару из России 5 января, при ограблении они открыли огонь, мужчина был ранен и вскоре скончался. Его тело было сброшено грабителями в реку.

По словам одного из обвиняемых, он стрелял в туриста в целях защиты.

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