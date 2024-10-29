Вестник Кавказа

Грузия осудила санкции США против руководства Венгрии

Грузия осудила санкции США против руководства Венгрии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США ввели санкции против руководитель аппарата премьер-министра Венгрии. Это осудили в правящей партии "Грузинская мечта", отметив неприемлемость такого решения.

Правящая партия "Грузинская мечта" выразила недовольство по поводу введения санкций США в отношении главы аппарата премьер-министра Венгрии Антала Рогана, передал вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.

"Администрация Трампа и сам избранный президент назвали Орбана опорной силой для его дальнейшего сотрудничества с ЕС. Конечно, в данной ситуации введение санкций в отношении его представителя является серьезным показателем прямой конфронтации"

- Гия Вольский

Он отметил, что это характеризует текущую ситуацию в США. Политик подчеркнул, что "Грузинская мечта" считает решение Штатов неприемлемым в той же степени, что и высказывания Франции в отношении Грузии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Преступления режима Саакашвили расследуют в Грузии

Преступления режима Саакашвили расследуют в Грузии

&quot;Грузинская мечта&quot; выступила с заявлением о планах Европарламента

"Грузинская мечта" выступила с заявлением о планах Европарламента

Какая боль: &quot;Грузинская мечта&quot; - Саакашвили 5-0

Какая боль: "Грузинская мечта" - Саакашвили 5-0

США объявили санкции против Иванишвили из-за его любви к Грузии - премьер

США объявили санкции против Иванишвили из-за его любви к Грузии - премьер

Президенты Грузии: кто руководил страной последние 30 лет?

Президенты Грузии: кто руководил страной последние 30 лет?

Бидзина Иванишвили попал под санкции США

Бидзина Иванишвили попал под санкции США

Зурабишвили держит в секрете свои планы на день инаугурации

Зурабишвили держит в секрете свои планы на день инаугурации

Германия заморозила проекты поддержки Грузии

Германия заморозила проекты поддержки Грузии

&quot;Грузинская мечта&quot; назвала личные качества нового президента

"Грузинская мечта" назвала личные качества нового президента

Зурабишвили против &quot;Мечты&quot;: президент Грузии идет ва-банк

Зурабишвили против "Мечты": президент Грузии идет ва-банк

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы