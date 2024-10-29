Грузия осудила санкции США против руководства Венгрии

США ввели санкции против руководитель аппарата премьер-министра Венгрии. Это осудили в правящей партии "Грузинская мечта", отметив неприемлемость такого решения.
Правящая партия "Грузинская мечта" выразила недовольство по поводу введения санкций США в отношении главы аппарата премьер-министра Венгрии Антала Рогана, передал вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.
"Администрация Трампа и сам избранный президент назвали Орбана опорной силой для его дальнейшего сотрудничества с ЕС. Конечно, в данной ситуации введение санкций в отношении его представителя является серьезным показателем прямой конфронтации"
- Гия Вольский
Он отметил, что это характеризует текущую ситуацию в США. Политик подчеркнул, что "Грузинская мечта" считает решение Штатов неприемлемым в той же степени, что и высказывания Франции в отношении Грузии.