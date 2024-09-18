Петарда ранила ребенка в Сочи

Трагедия едва не произошла в новогодние праздники в Сочи. Школьник, оставшись один дома, играл с пиротехникой – в результате его пришлось госпитализировать с травмами руки и глаза.

Маленький житель Сочи получил ранения из-за игр с пиротехникой, подробности рассказали в УВД города-курорта.

Информация о ЧП была получена во время длинных новогодних "каникул" 6 января. В полицию от женщины поступил сигнал о том, что около восьмилетнего мальчика взорвалась петарда.

На месте событий стражи порядка выяснили, что мать ребенка в тот день ушла на работу. В ее отсутствие школьник решил поиграть с петардой. Однако действовал он неумело, и в итоге петарда вспыхнула и взорвалась прямо у него в руке.

"Несовершеннолетний поступил в больницу с пиротехнической травмой, контузией левого глаза, ссадинами лица и раной левой кисти"

– полиция

Идет проверка.