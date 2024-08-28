Вестник Кавказа

Врачи пытаются спасти пострадавшего от петард ребенка в Северной Осетии

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жизнь маленького жителя Пригородного района, в руках которого накануне взорвалась банка с петардами, по-прежнему в опасности. Он находится в реанимации, медики борются за его жизнь.

Семилетнего мальчика пытаются спасти в детской республиканской больнице во Владикавказе: ребенок накануне положил петарды в металлическую банку и поджег, сейчас он в реанимации. Подробности рассказали в Минздраве Северной Осетии.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение накануне, изначально его госпитализировали с взрывными травмами рук.

Как установило СУСК по региону, ребенок получил их, когда находясь на улице в селе Камбилеевское (Пригородный район), где он живет, недалеко от дома, положил петарды в металлическую банку и поджег их. Петарды сдетонировали прямо в банке, которая в этот момент находилась в руках ребенка. Он получил травмы и ожоги.

"Экстренное оперативное вмешательство осуществлялось четырьмя медицинскими бригадами РДКБ в составе травматологов, хирургов и урологов, также потребовалось участие сосудистого хирурга республиканской клинической больницы"

– Минздрав

В ведомстве отметили, что ребенок полностью лишился кисти левой руки, на правой руке врачи смогли сохранить два пальца.

В министерстве уточнили, что мальчик потерял много крови. Помимо основной травмы, у него на теле множество оскольчатых ран. Сейчас пострадавший в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.

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