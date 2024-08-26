Ребенок сбежал из дома и разбился в Армении

Трагедия произошла с маленьким ребенком, который тайком ушел из дома, в Армении. Оставшись без присмотра взрослых, малыш упал с высоты и получил смертельные травмы.

Маленький мальчик погиб, убежав из дома, в Сюникской области. Такую информацию распространили армянские СМИ.

ЧП произошло накануне, пишет shamshyan.com. Двухлетний ребенок был дома, за ним должен был присматривать 63-летний дедушка. Однако в какой-то момент малыш ухитрился тайком уйти на улицу.

Что он делал там, неизвестно. Однако чуть позже ребенка, который лежал на дороге, заметил случайный прохожий. Мужчина вызвал скорую помощь, которая отвезла малыша в местную больницу. Позже пострадавшего транспортировали в Ереван. Но врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти его, и ребенок умер. Установлено, что он упал с большой высоты – около 30-40 м.