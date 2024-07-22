Сотрудники Дома ребенка издевались над детьми-инвалидами в Армении

Дети с тяжелыми заболеваниями, воспитывающиеся в Доме ребенка в Гюмри, подвергались издевательствам со стороны персонала. Открыто уголовное дело.

Вопиющий случай негуманного отношения к детям произошел в Гюмри, сообщили в армянском Следкоме.

Преступление было совершено в "Доме ребенка", потерпевшие – его воспитанники, дети от 7 до 10 лет, страдающие такими тяжелыми заболеваниями, как синдром Рубинштейна-Тейби и синдром Дауна.

В полицию с информацией две недели назад пришел директор организации. Он сообщил, что две сотрудницы Дома, а именно нянечка и медсестра, позволяют себе жестокое обращение с детьми.

Следствие провело расследование и выяснило, что преступления совершались в марте и в августе. Женщины причиняли детям боль, как физическую, так и душевную. Кроме грубого обращения, они наносили побои – руками и ногами, а также кидали детей в манеж, не давая им двигаться.

Открыто уголовное дело, женщины отправлены под домашний арест.