На "Мамисоне" появились первые объекты размещения

Домики для размещения гостей появились на горном курорте "Мамисон" в Северной Осетии. Завершаются работы по отделке деревни.

Курорт "Мамисон" готовится к приему гостей - появились первые объекты для размещения, современные модульные домики и традиционные коттеджи.

Первые объекты резидентов осмотрел сегодня гендиректор компании Кавказ. РФ Андрей Юмшанов.

Глава республики Сергей Меняйло рассказал, что в домиках на "Мамисоне" уже есть электричество, вскоре будет подключено водоснабжение.

Завершаются работы по отделке экодеревни.

К открытию на "Мамисоне" также готовится видовой ресторан.