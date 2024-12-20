Вестник Кавказа

На "Мамисоне" появились первые объекты размещения

На "Мамисоне" появились первые объекты размещения
© Фото: Telegram-канал Кавказ.РФ
Домики для размещения гостей появились на горном курорте "Мамисон" в Северной Осетии. Завершаются работы по отделке деревни.

Курорт "Мамисон" готовится к приему гостей - появились первые объекты для размещения, современные модульные домики и традиционные коттеджи.

Первые объекты резидентов осмотрел сегодня гендиректор компании Кавказ. РФ Андрей Юмшанов.

Глава республики Сергей Меняйло рассказал, что в домиках на "Мамисоне" уже есть электричество, вскоре будет подключено водоснабжение.

Завершаются работы по отделке экодеревни.

К открытию на "Мамисоне" также готовится видовой ресторан.

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