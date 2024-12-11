Трамп анонсировал встречу с Путиным

Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Путиным готовится. О трехсторонних переговорах с участием Си Цзиньпина будет сказано позднее.

Избранный американский президент Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание провести двусторонние переговоры.

Выступая перед журналистами в своей резиденции во Флориде, новый глава государства заявил, что стороны ведут подготовку к встрече руководителей двух стран.

Говоря о возможных трехсторонних переговорах с участием председателя КНР Си Цзиньпина, Трамп сообщил, что вопрос о встрече лидеров США, РФ и Китая будет раскрыт позднее.