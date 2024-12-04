В Кабардино-Балкарии появятся новые детские лагеря

Оздоровительных лагерей для детей станет больше в Кабардино-Балкарии. Объекты будут открыты на базе бывших санаториев.
В Кабардино-Балкарии будут открыты новые детские лагеря, рассказал глава республики Казбек Коков.
"Для оздоровления и отдыха детей, напомню, что в прошлом году в центре "Антарес" заработали два корпуса на 100 мест. Планируем развернуть еще 350 мест на базе бывших санаториев "Коммунальник" и "Комсомолец"
– Казбек Коков
Напомним, лагерь для детей в центре "Антарес" в Нальчике начал работать в феврале прошлого года. Новые объекты планируется также запустить в столице региона.