Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии появятся новые детские лагеря

Хоровод из детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оздоровительных лагерей для детей станет больше в Кабардино-Балкарии. Объекты будут открыты на базе бывших санаториев.

В Кабардино-Балкарии будут открыты новые детские лагеря, рассказал глава республики Казбек Коков.

"Для оздоровления и отдыха детей, напомню, что в прошлом году в центре "Антарес" заработали два корпуса на 100 мест. Планируем развернуть еще 350 мест на базе бывших санаториев "Коммунальник" и "Комсомолец"

– Казбек Коков

Напомним, лагерь для детей в центре "Антарес" в Нальчике начал работать в феврале прошлого года. Новые объекты планируется также запустить в столице региона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1395 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый год на курортах Эльбрус и Ведучи отпраздновали 60 тыс туристов

Новый год на курортах Эльбрус и Ведучи отпраздновали 60 тыс туристов

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Аэропорт Нальчика запустит новые авиарейсы

Аэропорт Нальчика запустит новые авиарейсы

Пожар на склоне горы в Тырныаузе потушен

Пожар на склоне горы в Тырныаузе потушен

Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Гора горит в Тырныаузе

Гора горит в Тырныаузе

Нальчик потратит деньги туристов на ремонт

Нальчик потратит деньги туристов на ремонт

&quot;Архыз&quot; принял миллионного туриста

"Архыз" принял миллионного туриста

Деды Морозы на лыжах &quot;атаковали&quot; отдыхающих на Эльбрусе

Деды Морозы на лыжах "атаковали" отдыхающих на Эльбрусе

В горах КБР спасли 134 человека в этом году

В горах КБР спасли 134 человека в этом году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы