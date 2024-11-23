Вестник Кавказа

Сотни гектаров леса высадят в ближайшие годы в Кабардино-Балкарии

Сотни гектаров леса высадят в ближайшие годы в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За минувшую пятилетку в КБР были посажены сотни тысяч деревьев. В течение ближайших лет в регионе планируется высадить почти 600 га леса.

В Кабардино-Балкарии за 5 лет намерены высадить примерно 600 га леса. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале руководителя региона.

"До 2030 года планируется посадка лесных культур на площади 588,5 га"

– Казбек Коков

Он подчеркнул, что в том году были высажены лесные культуры более чем на 100 га.

"За насаждениями осуществлялся агротехнический уход. На территории лесного фонда республики не были зарегистрированы пожары"

– глава КБР

Он напомнил, что  с 2020 года по настоящее время в КБР посадили больше 1,4 млн деревьев.

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