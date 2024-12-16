Зурабишвили подтвердила поездку на инаугурацию Трампа

Экс-президент грузинского государства будет присутствовать на инаугурации нового главы Белого дома. Ранее она получила соответствующее приглашение от одного из конгрессменов-республиканцев.

Бывший президент Грузии посетит церемонию инаугурации нового президента Соединенных Штатов. Об этом 9 января сообщила сама Саломе Зурабишвили.

"Я подтверждаю, что еду на инаугурацию президента Дональда Трампа. Я буду в Вашингтоне по приглашению Джо Уилсона. Как вы знаете, есть разные варианты приглашения на инаугурацию, за которые никто не платит, между прочим"

– Саломе Зурабишвили

Она подчеркнул, что в рамках поездки проведет ряд встреч высокого уровня.

В конце декабря конгрессмен-республиканец Джо Уилсон разместил на своих страницах в соцсетях пост, в котором пригласил экс-главу грузинского государства на церемонию инаугурации американского президента. Он такженазвал ее единственным легитимным лидером республики Южного Кавказа.