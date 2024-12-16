Вестник Кавказа

Зурабишвили подтвердила поездку на инаугурацию Трампа

Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Экс-президент грузинского государства будет присутствовать на инаугурации нового главы Белого дома. Ранее она получила соответствующее приглашение от одного из конгрессменов-республиканцев.

Бывший президент Грузии посетит церемонию инаугурации нового президента Соединенных Штатов. Об этом 9 января сообщила сама Саломе Зурабишвили.

"Я подтверждаю, что еду на инаугурацию президента Дональда Трампа. Я буду в Вашингтоне по приглашению Джо Уилсона. Как вы знаете, есть разные варианты приглашения на инаугурацию, за которые никто не платит, между прочим"

– Саломе Зурабишвили

Она подчеркнул, что в рамках поездки проведет ряд встреч высокого уровня.

В конце декабря конгрессмен-республиканец Джо Уилсон разместил на своих страницах в соцсетях пост, в котором пригласил экс-главу грузинского государства на церемонию инаугурации американского президента. Он такженазвал ее единственным легитимным лидером республики Южного Кавказа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
645 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия осудила санкции США против руководства Венгрии

Грузия осудила санкции США против руководства Венгрии

Экс-президенту Грузии нашли &quot;теплое&quot; местечко в США

Экс-президенту Грузии нашли "теплое" местечко в США

Грузия обозначила курс на Запад

Грузия обозначила курс на Запад

США объявили санкции против Иванишвили из-за его любви к Грузии - премьер

США объявили санкции против Иванишвили из-за его любви к Грузии - премьер

Бидзина Иванишвили попал под санкции США

Бидзина Иванишвили попал под санкции США

США пригрозили Грузии новыми санкциями

США пригрозили Грузии новыми санкциями

В Грузии понадеялись на Маска

В Грузии понадеялись на Маска

Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

Байден хочет успеть ввести новые санкции против Грузии

Байден хочет успеть ввести новые санкции против Грузии

Санкции против Грузии скоро введут США

Санкции против Грузии скоро введут США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы