Россияне стали чаще путешествовать на Новый год

Этой зимой жители России совершили на 10% больше туристических поездок в период новогодних праздников, чем годом ранее. Среди самых популярных направлений оказались Сочи и Казань.

Внутренний турпоток в России в новогодний период в этом году увеличился на 10%, поделились в пресс-службе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Ожидаемый рост числа туристических поездок в начале 2025 года – около 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это соответствует общегодовой динамике"

– сообщение

Большинство путешественников выбрали такие города для новогоднего отдыха, как Москва, Петербург, Сочи и Казань.

У россиян зимой популярны горнолыжные курорты, а также отдых у моря, уточнили в пресс-службе, передает "Интерфакс-Туризм".