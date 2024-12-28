Вестник Кавказа

Депутат правящей партии и губернатор устроили драку в присутствии премьера Армении

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Драка между депутатом и губернатором произошла в Армении в четверг. Свидетелем потасовка стал премьер республики.

В четверг, 9 января, в Армении состоялась драка на заседании инициативной группы правящей партии "Гражданский договор". Об этом пишет местная пресса.

Потасовка произошла между депутатом от фракции Айком Саркисяном и губернатором Тавушской области Айком Галумяном, передает Armlur.am.

Во время заседания Саркисян резко высказался в адрес губернатора, обвинив того в позорной экологической ситуации в области, к чему привела незаконная вырубка деревьев. После этого депутат и губернатор начали оскорблять друг друга, а затем избивать.

Все это происходило на глазах премьер-министра республики Никола Пашиняна, который в какой-то момент покинул зал заседания.

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