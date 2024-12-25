Пашинян впервые поручил женщине навести порядок в тюрьмах Армении

Никол Пашинян исполнил обещание о назначении женщины ответственной за всю работы армянских тюрем и других мест заключения. После череды отставок в пенитенциарной системе Армении руководить ею будет Цовинар Тадевосян.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян через соцсети проинформировал население республики о своем решении доверить наведение порядка в пенитенциарной системе Цовинар Тадевосян.

Он обратил внимание, что впервые в армянской истории тюрьмами и другими местами заключения будет управлять женщина. Таким образом Пашинян исполнил ранее озвученное обещание о назначении Тадевосян.

Отметим, что Цовинар Тадевосян имеет опыт работы в пенитенциарном ведомстве Армении – прежде она руководила его социально-психологическим и юридическим секторами.

О причинах отставки предыдущего руководителя Амбакума Григоряна ничего не известно.