Вестник Кавказа

Пашинян впервые поручил женщине навести порядок в тюрьмах Армении

Пашинян впервые поручил женщине навести порядок в тюрьмах Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Никол Пашинян исполнил обещание о назначении женщины ответственной за всю работы армянских тюрем и других мест заключения. После череды отставок в пенитенциарной системе Армении руководить ею будет Цовинар Тадевосян.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян через соцсети проинформировал население республики о своем решении доверить наведение порядка в пенитенциарной системе Цовинар Тадевосян.

Он обратил внимание, что впервые в армянской истории тюрьмами и другими местами заключения будет управлять женщина. Таким образом Пашинян исполнил ранее озвученное обещание о назначении Тадевосян.

Отметим, что Цовинар Тадевосян имеет опыт работы в пенитенциарном ведомстве Армении – прежде она руководила его социально-психологическим и юридическим секторами.

О причинах отставки предыдущего руководителя Амбакума Григоряна ничего не известно.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1160 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Стало известно, почему Пашинян мерзнет в своей резиденции в Ереване

Стало известно, почему Пашинян мерзнет в своей резиденции в Ереване

Армянская оппозиция хочет помешать Пашиняну участвовать в выборах

Армянская оппозиция хочет помешать Пашиняну участвовать в выборах

Лукашенко предложил доставить Пашиняна в Минск

Лукашенко предложил доставить Пашиняна в Минск

ЕАЭС подводит итоги года без Армении

ЕАЭС подводит итоги года без Армении

Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Пашинян не сможет присутствовать на заседании Высшего Евразийского совета из-за COVID

Пашинян не сможет присутствовать на заседании Высшего Евразийского совета из-за COVID

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Пашинян оставил без автопарка МИД страны

Пашинян оставил без автопарка МИД страны

Пашинян отказался от участия в саммите СНГ в Петербурге

Пашинян отказался от участия в саммите СНГ в Петербурге

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы