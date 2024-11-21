Вестник Кавказа

Грузия рекордно нарастила закупку грузовых автомобилей

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии стало больше грузовиков. За одиннадцать месяцев прошлого года ввоз грузовых автомобилей установил рекорд и превысил 16 тыс единиц.

В Грузии бьет рекорды импорт грузового транспорта, сообщает "Сакстат".

За январь-ноябрь прошлого года в страну было ввезено 16 085 единиц грузовиков - это рекорд за 15 лет. В стоимостном выражении импорт грузовых автомобилей вырос на 28,7%, до $198,4 млн, это на 28,7%.

Большегрузы в республику ввозятся в основном из таких стран, как КНР, Германия, Турция, Нидерланды, Франция, Япония.

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