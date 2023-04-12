Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Хотя экономика Тырныауза зависит от горнодобывающей промышленности и смежных отраслей, виды на окружающий горный ландшафт и близость к Эльбрусу привлекает туда туристов. Расскажем, где находится Тырныауз, когда город был основан и что там добывают, как туда добраться, а также что посмотреть в Тырныаузе.

Горная система Большого Кавказа - это одно из самых живописных мест в России, которое привлекает как экстремалов, так и просто любителей природы. Помимо огромного туристического потенциала этот горный регион славится своими подземными богатствами: месторождениями полезных ископаемых и минеральными источниками.

Где находится Тырныауз?

Тырныауз - это не только крупнейший населенный пункт долины Баксанского ущелья и остановка на пути туристов, устремляющихся в Приэльбрусье, но и самый высокогорный город России (1307 метров над уровнем моря). Тырныауз служит административным центром и единственным городом Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Этот город расположен на берегах реки Баксан на дороге, ведущей к курортной зоне Эльбруса, а сразу за Тырныаузом следует село Верхний Баксан. Более половины населения Эльбрусского района проживают в Тырныаузе - ближайшем к Эльбрусу городе.

© Фото: Тырник/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что добывают в Тырныаузе?

Тырныауз был основан 90 лет назад при открытии месторождений сначала молибденита, а потом и вольфрама. Сначала это было село (Герхожан, потом Нижний Баксан), а статус города ему был предоставлен только в 1955 году. Добыча и обогащение вольфрамо-молибденовых руд здесь велись с 1937 года. В конце прошлого века производство прекратилось, а в 2000 году город очень сильно пострадала от селя. В данный момент в возрождении Тырныаузского комбината участвует дочернее предприятие Ростеха, но пока что ведутся исследования и мероприятия по снижению рисков. Но на соседнем золоторудном месторождении геологоразведочные работы начались уже этим летом.

Как добраться до Тырныауза?

Расстояние от Баксана до Тырныауза - 65 км, добраться можно за час на машине, из Нальчика до Тырныауза подальше - 85 км и примерно 1,5 часа на автомобиле. Из Кисловодска до Тырныауза на машине ехать 2,5 часа (180 км), ближе будет из Пятигорска - 1,5 часа в пути (130 км).

Некоторые туристы предпочитают добираться до Приэльбрусья с пересадкой в Тырныаузе, поскольку если ехать на такси, то так будет сильно дешевле, чем, например, из Нальчика (менее тысячи против 3000-3500 рублей). Но доехать до Тырныауза можно и на общественном транспорте.

Город связан с другими населенными пунктами КБР маршрутками. Например, с вокзала Нальчик Северный, откуда ходит транспорт к Эльбрусу, ходят маршрутки до автовокзала Тырныауза, но можно доехать и на рейсовом автобусе №535 (Нальчик-Терскол) за 300 рублей. На автобусе удобнее всего, но он ходит всего пару раз в день: утром и около 13:00. Маршрутки до Тырныауза есть и из Баксана.

Обратно до Тырныауза из сел Приэльбрусья можно доехать, на автобусе, маршрутке, попутке или такси. По ценам разница невелика, так как маршрутки в 20024 году берут около 250 рублей, а попутки около 200.

Кроме того, Тырныауз входит в некоторые сборные экскурсии в дополнение к посещению Эльбруса и озера Гижгит.

© Фото: Jaan Künnap/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что посмотреть в Тырныаузе?

В первую очередь в Тырныаузе понравится любителям индустриального туризма (особенно разрушенная антиселевая дамба), но есть места, которые могут быть интересны и всем остальным:

Дворец культуры горняков имени Кайсына Кулиева встречает туристов красивыми барельефами. ДК открылся после ремонта в этом году и теперь там функционируют краеведческий музей, библиотека, кинозал и кружки. Музей, где можно узнать о балкарцах, истории города и комбината, работает с 9 утра до 18:00 в будни, в субботу только по запросу, перерыв с 13:00 до 14:00.

Одну из мозаик можно увидеть на соседней с ДК детской школе искусств, но самые впечатляющие мозаичные панно находятся на высотных домах при въезде в Тырныауз. Панно выполнены Владимиром Эздековым, автором и других мозаичных работ в КБР.

Культурный центр “Турна”, расположенный около Эльбрусского проспекта (Мизиева, 5), открылся только в этом году. Галерея с более чем тысячей художественных работ из коллекции мецената Данияла Хаджиева работает с 9 утра до 6 вечера кроме пятницы.

В Тырныаузе есть военные мемориалы и памятники. Например, обелиск, посвященный первооткрывательнице месторождения Вере Флеровой, погибшей в 1936 году, или Монумент шахтерам. В городе есть несколько парков.

Кроме мечетей в Тырныаузе есть современный православный храм, построенный в честь Георгия Победоносца.

На выезде из города стоит усыпальница Камгут-Кешене, построенная в XV веке.