Вестник Кавказа

Новые автобусы начнут курсировать в отдаленных селах Ингушетии

Новые автобусы начнут курсировать в отдаленных селах Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автопарк Ингушетии пополнился несколькими десятками автобусов. Они предназначены для отдаленных сел республики.

Власти Ингушетии приобрели три десятка автобусов для регионального автопарка. Об этом сказано в сообщении, опубликованном главой республики в его Telegram-канале.

"Всего 30 единиц. Автобусы марки ПАЗ "Vесtor NEXT" оборудованы системами ГЛОНАСС, тахографами, системами подсчета пассажиров, кондиционерами, видеокамерами и другой техникой"

– Махмуд-Али Калиматов

Из федерального бюджета на покупку транспортных средств взяли 250 млн рублей, а из республиканского – 14 млн рублей.

"Новый транспорт мы направим на те маршруты, на которых фиксируется самая высокая загруженность, а также в населенные пункты Пригородного района Северной Осетии, жители которых неоднократно обращались с просьбой помочь им с пассажирским транспортом"

– глава РИ

Он подчеркнул, что часть автобусов будет ездить в поселении Джейрах, а также в Сунженском и Малгобекском района.

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