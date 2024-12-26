Семь небезопасных АЗС закрыли в Ингушетии

Прокуратура выявила грубые нарушения в работе 15 автозаправок в Ингушетии, 7 из них уже закрыли. Соответствующее решение вынес суд.

В Ингушетии приостановили работу семь автозаправочных станций по инициативе прокуратуры. Суд признал наличие грубых нарушений в их деятельности, рассказали в региональном надзорном ведомстве.

"В ходе проверок на отдельных автомобильных газозаправочных станциях в Сунже и Сунженском района выявлены многочисленные нарушения лицензионного, земельного и градостроительного законодательства, требований охраны труда и пожарной безопасности"

- прокуратура Ингушетии

Ведомство направо в суд иски против еще 8 АЗС в республике. Их еще рассматривают.

Кроме того, прокуратура Ингушетии возбудило свыше ста административных дела о нарушении трудового кодекса и правил пожарной безопасности.

Напомним, что в отношении коммунальщиков в Ингушетии возбудили уголовное дело за перебои в водоснабжении в дома жителей города Карабулак.