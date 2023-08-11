Вестник Кавказа

Фестиваль ремесленников приглашает гостей в Ингушетию

Фестиваль ремесленников приглашает гостей в Ингушетию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Магасе состоится фестиваль ремесленников «Край мастеров». Гостей мероприятия обучат национальным ремесленным техникам.

В конце сентября в столице Республики Ингушетия, в городе Магас, пройдет уникальное событие – фестиваль ремесленников под названием «Край мастеров». Это мероприятие, приуроченное к 100-летию государственности республики, станет настоящим праздником национальных ремесленных традиций и народных промыслов. В течение трех дней гостей ожидает насыщенная программа, включающая около сотни мастер-классов и развлекательных мероприятий.

«Наш фестиваль будет трехдневным, по ремеслам у нас в среднем в день будет 30 мастер-классов. Практически все направления берутся: гончарное дело, кожевенное ремесло, работа по дереву и так далее, то есть по всем направлениям. У нас есть ремесленники, они меняются, то есть в течение этих 3 дней по 30 мастер-классов будет проведено, 90 — суммарное количество. Я думаю, каждый найдет себе интересное занятие»

– и. о. министра молодежной политики и туризма Ингушетии Адам Мальсагов

Так, здесь можно будет научиться ткачеству, изготовлению ковров, вышивке, лепке из глины, народной росписи и многим другим удивительным видам ремесел.

Участники фестиваля смогут не только наблюдать за работой мастеров, но и сами попробовать свои силы в создании поделок в национальном стиле.

Помимо мастер-классов, на фестивале запланирована разнообразная развлекательная программа: национальные выступления, концерты, ярмарки сувениров и народных изделий, мастер-классы по национальным танцам и играм.

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