На Кубани возрождают кузнечное ремесло

Опубликовано: 21:30, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Freepik.com

В Краснодарском крае сегодня стартовал фестиваль "Кузнечное дело Кубани" – он проходит в поселке Мезмай, где свое искусство покажут свыше 40 мастеров кузнечного и гончарного дела.

Искусство кузнецов Кубани не кануло в прошлое, оно по-прежнему востребовано и будет возрождаться и развиваться – это покажут всем желающим мастера своего дела на краевом фестивале "Кузнечное дело Кубани" в поселке Мезмай, который начал работу сегодня.

Свыше 40 мастеров не только покажут гостям искусство ковки и другие традиционные технологии, но и расскажут о новых методах работы в непростом процессе, а также проведут мастер-классы для всех желающих, на которых можно будет собственноручно выковать, к примеру, подкову, - передает портал Юга.ру.

Нынче девиз фестиваля – "Люди огня", хотя кубанские матера покажут не только работу с раскаленным металлом - а к конкурсной и выставочной программе кузнецов присоединятся и мастера гончарного дела, которые порадуют гостей своим искусством.

Фестиваль продлится завтра и в воскресенье, а завершится он выступлением фольклорных коллективов.

Посетить праздник огня можно совершенно бесплатно.