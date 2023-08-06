В Абрау-Дюрсо осенью пройдет Винная неделя

Опубликовано: 8:45, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бархатный сезон на Кубани завершится винно-гастрономическим фестивалем. Основной площадкой гурманского мероприятия станет Абрау-Дюрсо.

Черноморская винная неделя впервые в этом году состоится в Краснодарском крае в конце сентября.

"Идея большого эногастрономического фестиваля возникла уже давно. Ее реализация стала возможна благодаря федеральной поддержке в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Цель задуманного мероприятия – представить сельский туризм как круглогодичное, доступное и очень интересное направление семейного отдыха"

– Минтуризма региона

Праздник для гурманов длиной в неделю будет проходить с 25 сентября по 1 октября. Участниками станут рестораны, винодельни, фермеры. Гостей ждут различные ярмарки и мастер-классы, спортивные мероприятия, концерты, деловые презентации, дегустации. Организаторы хотят популяризировать агротуризм и сделать его всесезонным.

Начало энонедели будет положено в нескольких локациях, а с 29 сентября главой площадкой станет знаменитый Абрау-Дюрсо.

Энотуризм в регионе набирает популярность в последние годы, отдыхающие посещают не только дегустации, но и виноградники, винные погреба, узнают секреты виноделия.