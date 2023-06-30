Винный туризм в Анапе пополнит новая достопримечательность

Древний «квартал виноделов» раскопали археологи в Анапе. Он может стать новым местом притяжения туристов.
Археологическое открытие сделано в центре города. На территории санатория «Мотылек» обнаружены две древние улицы IV-III века н.э. Ученые выделяют до десяти усадебных комплексов на расчищенной территории, среди них - четыре винодельни, посему объект прозвали «улицей виноделов».
«Целая улица виноделов времен Горгиппии, свидетельства русско-турецких войн, статуэтки, амфоры и другая посуда, глиняные трубки – мы каждый день обнаруживаем интересные находки. Это уникальный фрагмент древнего города»
– специалист Института археологии РАН
Глава археологической экспедиции в Анапе Сергей Ильяшенко рассказал, что находки говорят, что открыт целый квартал виноделов, объект ценен тем, что хорошо сохранился. В Анапе всего обнаружено 15 древних винодельческих комплексов.
Городской совет по культуре выдвинул идею сделать объект музеем под открытым небом. Также «улица виноделов» претендует на включение в список объектов проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
Сегодня турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства» насчитывает 27 виноделен - как старинных, так и работающих сегодня.
«В мае 2023 года в Анапе проходил винный фестиваль «А.МОРЕ ВИНА». Это масштабное событие объединило в себе главные символы Анапы: античное прошлое, море, винные традиции. Мы всячески приветствуем появление новых локаций, виноделен, мероприятий, способных привлечь интерес туристов к курорту»
– туроператор «АЛЕАН»
Другие специалисты турбизнесе отмечают: россияне предпочитают в рамках энотуризма посещать действующие винодельни, бывать на виноградниках и дегустациях, экскурсии по древностям пользуются меньшим спросом.
При этом любой новый интересный туристический объект пойдет на пользу курорту и региону в целом, поэтому создание музея следует поддержать, пишет АТОР.