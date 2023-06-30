Винный туризм в Анапе пополнит новая достопримечательность

Опубликовано: 13:44, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе может появиться еще одна достопримечательность. Музей под открытым небом на месте раскопок «улицы виноделов» может пополнить «Винные дороги Боспорского царства».

Древний «квартал виноделов» раскопали археологи в Анапе. Он может стать новым местом притяжения туристов.

Археологическое открытие сделано в центре города. На территории санатория «Мотылек» обнаружены две древние улицы IV-III века н.э. Ученые выделяют до десяти усадебных комплексов на расчищенной территории, среди них - четыре винодельни, посему объект прозвали «улицей виноделов».

«Целая улица виноделов времен Горгиппии, свидетельства русско-турецких войн, статуэтки, амфоры и другая посуда, глиняные трубки – мы каждый день обнаруживаем интересные находки. Это уникальный фрагмент древнего города»

– специалист Института археологии РАН

Глава археологической экспедиции в Анапе Сергей Ильяшенко рассказал, что находки говорят, что открыт целый квартал виноделов, объект ценен тем, что хорошо сохранился. В Анапе всего обнаружено 15 древних винодельческих комплексов.

Городской совет по культуре выдвинул идею сделать объект музеем под открытым небом. Также «улица виноделов» претендует на включение в список объектов проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Сегодня турмаршрут «Винные дороги Боспорского царства» насчитывает 27 виноделен - как старинных, так и работающих сегодня.

«В мае 2023 года в Анапе проходил винный фестиваль «А.МОРЕ ВИНА». Это масштабное событие объединило в себе главные символы Анапы: античное прошлое, море, винные традиции. Мы всячески приветствуем появление новых локаций, виноделен, мероприятий, способных привлечь интерес туристов к курорту»

– туроператор «АЛЕАН»

Другие специалисты турбизнесе отмечают: россияне предпочитают в рамках энотуризма посещать действующие винодельни, бывать на виноградниках и дегустациях, экскурсии по древностям пользуются меньшим спросом.

При этом любой новый интересный туристический объект пойдет на пользу курорту и региону в целом, поэтому создание музея следует поддержать, пишет АТОР.