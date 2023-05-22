В одном из санаториев Анапы нашли целую "улицу виноделов"

Опубликовано: 23:07, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В скором времени в курортной Анапе может появиться новый туристический объект, который может стать настоящим открытием для исследователей виноделия – на территории одного из городских санаториев археологи нашли целую улицу древних виноделов.

В скором времени в Анапе может появиться новая историческая достопримечательность – "улица виноделов", найденная археологами на территории санатория "Мотылек", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Мы обнаружили целую "улицу виноделов", на которой совсем рядом расположены четыре или пять виноделен, а также давильные площадки, резервуары, ямы для хранения пифосов. Важно, что все объекты хорошо сохранились. Это поможет восстановить исторический облик Горгиппии. Благодаря таким "каменным страницам" древний город оживает", - рассказал научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН, начальник Анапской археологической экспедиции Сергей Ильяшенко, передает "АиФ-Юг".

Раскопки, которые ведут ученые, продолжаются. На них побывал руководитель Краснодарского краевого отделения Российского географического общества Иван Чайка, который рассказал, что эта локация может послужить развитию проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

"Это целый исторический пласт, открывающий новую информацию из истории Анапы. Такое большое количество виноделен, сосредоточенных в одном месте, уникально. Оно может стать новой достопримечательностью города, где активно развивают винный туризм"

- Чайка