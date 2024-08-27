Воду отключили сегодня в ряде населенных пунктов Ставрополья

Минводы и еще несколько населенных пунктов в Ставропольском крае остались без воды сегодня. Часть абонентов получит воду около 19.00, остальные - в 22.00 понедельника.

Об ограничениях водоснабжения в нескольких населенных пунктах сообщает сегодня Ставрополькрайводоканал.

До 19.00 воду отключили в городе Минеральные Воды и на хуторе Красный Пахарь. В ремонтных работах заняты пять человек.

«Сегодня, 16.09.2024, ориентировочно, до 19.00 мск в городе Минеральные Воды, приостановлена подача воды для 2426 абонентов… Также в хуторе Красный Пахарь»

– Ставрополькрайводоканал

Кроме того, проблемы с водоснабжением, связанные с аварийной ситуацией на асбестоцементном водоводе, наблюдаются в населенных пунктах Благодарненского округа.

«В связи с этим, временно ограничена подача воды для 1321 абонентов села Александрия и села Шишкино, включая детский сад и школу. Ориентировочное время устранения аварии до 22.00 мск»

– Ставрополькрайводоканал

Жителям, оставшимся без водоснабжения, организован подвоз воды по заявкам.