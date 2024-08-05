Массовое отравление водой произошло в КБР

ЧП эпидемиологического характера произошло в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, рассказали в республиканском Роспотребнадзоре. Там зафиксирована вспышка острых кишечных инфекций.
Жители одного из районов Баксана массово заразились кишечной инфекцией, рассказали в Роспотребнадзоре по КБР.
"Рост заболеваний отмечен в основном в районе "Строительный" г. Баксана"
– ведомство
Из-за широкого распространения ОКИ специалисты призывают временно кипятить воду из-под крана или пользоваться бутилированной.
Специалисты берут пробы воды по всей цепочке, от источника до воды в кранах в домах, чтобы выяснить, в чем причина вспышки.
Обстановка отслеживается каждый день.