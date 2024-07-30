Вестник Кавказа

Кишечная палочка проникла в воду в дагестанском селе

Кишечная палочка проникла в воду в дагестанском селе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанском селе зафиксировано три десятка случаев кишечной инфекции. В этой связи введен запрет на использование водопроводной воды.

Пить воду из-под крана больше нельзя в селе Эрпели (Буйнакский район) после вспышки кишечной инфекции, которая настигла три десятка местных жителей.

 «На данный момент постановлением главного государственного санитарного врача установлен запрет на использование водопроводной воды в питьевых целях, организован подвоз питьевой воды»

– пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану

В ведомстве отметили, что причиной отравления стала именно зараженная инфекцией водопроводная вода. На месте продолжаются противоэпидемические мероприятия и профильные экспертизы.

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