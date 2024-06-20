Вестник Кавказа

Прокурорская проверка после отравления началась в Буйнакске

Прокурорская проверка после отравления началась в Буйнакске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура и СКР начали проверку после массового отравления в дагестанском селе Эрпели Буйнакского района. В числе пострадавших были дети.

С 1 по 3 августа в селе Эрпели (Буйнакский район) произошло массовое отравление людей. В числе пострадавших оказались дети. Ситуация вызвала интерес у правоохранительных органов, на месте работают сотрудники прокуратуры и СКР.

 «По предварительным данным, 1-3 августа 2024 года в инфекционное отделение Буйнакской центральной городской больницы с признаками отравления поступили жители села Эрпели Буйнакского района, в том числе несовершеннолетние»

– пресс-служба надзорного ведомства

В релизе отмечается, что по фактам будут приняты меры реагирования. Напомним, что массовое отравление водой в Буйнакске фиксировалось в июне. Это стоило кресла главе Буйнакска.

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