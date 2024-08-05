Вестник Кавказа

Девочка, захлебнувшаяся в бассейне в лагере, умерла в Туапсе

Девочка, захлебнувшаяся в бассейне в лагере, умерла в Туапсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умерла девочка, попавшая в реанимацию после того, как чуть не утонула в бассейне. Школьница находилась на отдыхе в детском лагере в Туапсе.

Школьница, приехавшая в Краснодарский край из Карелии на отдых в детский лагерь, скончалась в реанимации, проинформировал глава регионального минобразования Роман Голубев.

«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким нашей девочки из Сегежи. Находясь в детском лагере в Туапсе, она захлебнулась в бассейне. Несколько дней ребенок был в реанимации в больнице. Врачи сделали все возможное»

 – министр

Девятилетняя девочка начала тонуть, плавая в бассейне в лагере 11 сентября, ребенка вытащили из воды и госпитализировали, несколько дней медики боролись за жизнь школьницы.

В начале августа на Кубани в бассейне утонул маленький мальчик. Несчастье произошло на турбазе, погибшему было 5 лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
650 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Садовое общество &quot;Задонье&quot; потушили в Ростовской области

Садовое общество "Задонье" потушили в Ростовской области

Ураган снес крышу школы на Кубани

Ураган снес крышу школы на Кубани

Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

В Сочи двух туристов унесло в море на сапбордах

В Сочи двух туристов унесло в море на сапбордах

Автобус снес с рельсов трамвай в Краснодаре

Автобус снес с рельсов трамвай в Краснодаре

ДТП в Брюховецком районе: возбуждено уголовное дело

ДТП в Брюховецком районе: возбуждено уголовное дело

Смертельная авария на Кубани: погибли женщины и ребенок

Смертельная авария на Кубани: погибли женщины и ребенок

Поставил на плиту и забыл: житель Дона попал в больницу после пожара

Поставил на плиту и забыл: житель Дона попал в больницу после пожара

Туриста унесло в море на плоту в Краснодарском крае

Туриста унесло в море на плоту в Краснодарском крае

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы