Девочка, захлебнувшаяся в бассейне в лагере, умерла в Туапсе

Умерла девочка, попавшая в реанимацию после того, как чуть не утонула в бассейне. Школьница находилась на отдыхе в детском лагере в Туапсе.

Школьница, приехавшая в Краснодарский край из Карелии на отдых в детский лагерь, скончалась в реанимации, проинформировал глава регионального минобразования Роман Голубев.

«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким нашей девочки из Сегежи. Находясь в детском лагере в Туапсе, она захлебнулась в бассейне. Несколько дней ребенок был в реанимации в больнице. Врачи сделали все возможное»

– министр

Девятилетняя девочка начала тонуть, плавая в бассейне в лагере 11 сентября, ребенка вытащили из воды и госпитализировали, несколько дней медики боролись за жизнь школьницы.

В начале августа на Кубани в бассейне утонул маленький мальчик. Несчастье произошло на турбазе, погибшему было 5 лет.