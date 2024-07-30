Маленький мальчик утонул в бассейне на базе отдыха на Кубани

На Кубани приступили к расследованию дела о гибели 5-летнего мальчика на базе отдыха. Трагический случай произошел в конце прошлой недели.

Мальчик в возрасте 5 лет утонул на базе отдыха в Лабинском районе Краснодарского края. Об этом информирует в своем Telegram-канале СК России.

Трагедия случилась вечером 3 августа.

По данным следствия, ребенок без сопровождения взрослых подошел к бассейну, который не предназначен для купания. В какой-то момент он упал в воду и утонул. При этом в момент трагедии поблизости не было также ни одного работника турбазы.

По данному факту заведено уголовное дело.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг на одной из баз отдыха Краснодарского края, повлекшего гибель ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)"

– пресс-служба ведомства