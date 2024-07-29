Вестник Кавказа

Взрывное устройство сработало во дворе гендиректора на Кубани

Взрывное устройство сработало во дворе гендиректора на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв прогремел накануне в дворе частного дома, где живет гендиректор крупной компании на Кубани. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет, открыто дело.

Взрыв раздался накануне ночью в поселке Незамаевский, о ЧП рассказали в кубанском МВД.

В четверг в полицию обратился местный житель. Он сообщил, в ночь на 1 августа во дворе его дома прозвучал взрыв. Утром мужчина увидел последствия взрыва: были повреждены стеклянная входная дверь и бампер машины.

"Никто не пострадал"

– МВД

На месте ЧП были найдены куски взрывного устройства, какого именно – пока не установлено, это выяснит экспертиза.

Открыто уголовное дело.

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