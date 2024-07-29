Взрывное устройство сработало во дворе гендиректора на Кубани

Взрыв прогремел накануне в дворе частного дома, где живет гендиректор крупной компании на Кубани. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет, открыто дело.
Взрыв раздался накануне ночью в поселке Незамаевский, о ЧП рассказали в кубанском МВД.
В четверг в полицию обратился местный житель. Он сообщил, в ночь на 1 августа во дворе его дома прозвучал взрыв. Утром мужчина увидел последствия взрыва: были повреждены стеклянная входная дверь и бампер машины.
"Никто не пострадал"
– МВД
На месте ЧП были найдены куски взрывного устройства, какого именно – пока не установлено, это выяснит экспертиза.
Открыто уголовное дело.