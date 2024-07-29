Слабость и нехватка воздуха: чем болен Саакашвили сейчас?

Бывший президент и основатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение" Михаил Саакашвили страдает от проблем со здоровьем, заявила врач. В клинике, где он лечится, ухудшение состояния отрицают.

Здоровье экс-президента Михаила Саакашвили снова стало предметом обсуждения грузинской общественности: врачи утверждают, что состояние его здоровья не очень хорошее, а в клинике эти сведения опровергают.

Так, врач Манана Джебашвили сегодня сообщила, что перевод политика в другую палату, который произошел 1,5 месяца назад, плохо отразился на его самочувствии. В частности, у оппозиционера серьезно снижена сатурация (насыщение крови кислородом) – она составляет всего 90%, при норме выше 95%, и медики ничего не могут сделать, чтобы повысить показатель. Проявляется это в сильной слабости и сонливости, пациент также страдает от нехватки воздуха.

Клинический директор клиники "Вивамед", где бывший президент находится с мая 2022 года, опроверг слова Джебашвили, пояснив, что здоровье Саакашвили остается в прежнем состоянии.

Что касается падения сатурации, то их Зураб Чхаидзе связал с физической активностью заключенного.

"Человек уже хорошо питается, занимается спортом, у него есть тренажер, поэтому ничего удивительного"

– директор